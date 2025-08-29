نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي: اعتقلنا مشتبها بتورطهم بترويج نشاطات إرهابية ضد قواتنا جنوب سوريا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجيش الإسرائيلي أنه اعتقل عددًا من "المشتبه بتورطهم في ترويج نشاطات إرهابية ضد قواته"، في سلسلة عمليات ليلية في منطقة جنوب سوريا.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له: "خلال مجموعة من العمليات الليلية في جنوب سوريا، اعتقلت قوات الفرقة 210 وبمشاركة محققي الميدان من الوحدة 504 في الأيام الأخيرة عددا من المشتبه بهم الذين تورطوا في ترويج نشاطات إرهابية ضد قوات جيش الدفاع في جنوب سوريا".

‏وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه "خلال عمليات التمشيط التي نفذتها القوات، تم العثور على وسائل قتالية في المناطق التي عملت بها"، مشيرا إلى أن "قوات الفرقة 210 تواصل انتشارها في المنطقة وتعمل على إحباط محاولات تمركز عناصر الإرهاب في المنطقة، وذلك بهدف ضمان أمن مواطني دولة إسرائيل".