العالم اليوم - إسرائيل تقرّ باستهداف رئيس أركان الحوثيين ووزير دفاعهم

انتم الان تتابعون خبر إسرائيل تقرّ باستهداف رئيس أركان الحوثيين ووزير دفاعهم من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 29 أغسطس 2025 05:08 مساءً - قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، الجمعة، إن الجيش استهدف رئيس الأركان ووزير الدفاع في جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران الخميس.

وذكر المصدر أن الجيش الإسرائيلي "ينتظر تأكيدا لنتيجة الهجوم".

وقال الجيش الإسرائيلي إن محاولة الاستهداف "أتت إثر وصول معلومة عن اجتماع لقيادات في جماعة الحوثي وجرى اتخاذ القرار من المستوى السياسي بشكل سريع".

وكانت مصادر مقربة من الحوثيين في اليمن، أفادت بمقتل رئيس حكومة جماعة الحوثي، أحمد غالب الرهوي، في غارة جوية إسرائيلية استهدفت العاصمة صنعاء.

وذكرت المصادر، التي طلبت عدم الإفصاح عن هويتها، لوكالة الأنباء الألمانية: "كما قتل عدد من مرافقي الرهوي في القصف، الذي جاء ضمن سلسلة من الغارات الجوية الإسرائيلية على صنعاء أمس الخميس".

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق من جماعة الحوثي، التي امتنعت أيضا عن تقديم معلومات حول المواقع التي استهدفتها إسرائيل، الخميس.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن أبرز أهداف الغارات الجوية التي شنتها إسرائيل، مساء الخميس، على العاصمة اليمنية صنعاء كان اجتماعا يضم عددا من أرفع القيادات في جماعة الحوثي.