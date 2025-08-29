العالم اليوم - بالفيديو.. هندي يهاجم المارّة بـ"ساطور" في أميركا

انتم الان تتابعون خبر بالفيديو.. هندي يهاجم المارّة بـ"ساطور" في أميركا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 29 أغسطس 2025 04:08 مساءً - نشرت شرطة لوس أنجلوس تسجيلا مصورا يوثّق لحظات درامية قبل أن تُطلق النار على رجل من أصول هندية، يُدعى غوربريت سينغ (35 عاما)، وترديه قتيلا بعد أن هدد المارة بـ"ساطور" ضخم في وسط مدينة لوس أنجلوس.

وبحسب الشرطة، فإن سينغ أوقف سيارته فجأة وسط تقاطع مزدحم بين شارعي فيغيروا وأولمبيك، وبدأ يلوّح بساطور يبلغ طوله نحو 60 سم بطريقة عدوانية، مهددًا المارة.

وأطلقت الشرطة مطاردة قصيرة بعد أن صدم سينغ سيارة تابعة لهم، ليوقفه الضباط في تقاطع آخر. وعند اقترابهم، ترجّل من السيارة وركض نحوهم حاملًا الساطور، فاضطر الضباط لإطلاق النار عليه.

نُقل سينغ إلى المستشفى على الفور، لكنه فارق الحياة لاحقًا متأثرًا بجراحه.

وأكدت الشرطة أن أداة الجريمة – ساطور بطول قدمين – عُثر عليها في مكان الحادث، ولم يُصب أي من الضباط أو المدنيين خلال الحادث.

وما زال التحقيق جاريًا لمعرفة دوافع الحادث، في حين أثار الفيديو الذي نُشر على قناة الشرطة الرسمية ردود فعل واسعة على منصات التواصل.