العالم اليوم - ترامب يلغي الحماية الخاصة لكامالا هاريس

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 29 أغسطس 2025 04:08 مساءً - كشفت شبكة سي إن إن، الجمعة، أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الجمعة، قرر إلغاء الحماية الخاصة التي يوفرها جهاز الخدمة السرية لكامالا هاريس نائبة الرئيس السابق جو بايدن.

وكانت هاريس، المرشحة الديمقراطية السابقة للرئاسة، قد قالت في بيان نهاية شهر يوليو الماضي إن "سياستنا وحكومتنا ومؤسساتنا خذلت الشعب الأميركي مرات كثيرة وقادتنا إلى هذه اللحظة من الأزمة".

ولم تستبعد هاريس الترشح مرة أخرى للرئاسة، بعد إخفاقها في 2020 و2024، لكن لم يتبين متى ستتخذ قرارها بهذا الشأن.

كما أعلنت في نهاية شهر يوليو الماضي، أنها لن تترشح لمنصب حاكم ولاية كاليفورنيا العام المقبل، ما يفتح الباب لخوضها السباق نحو البيت الأبيض للمرة الثالثة عام 2028.