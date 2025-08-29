نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صحيفة إيطالية: تعيين سفير جديد لروما في موسكو يترجم الرغبة في التقارب مع روسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اعتبرت وسائل إعلام إيطالية أن تعيين روما سفيرا جديدا لها لدى روسيا ترجمة لرغبة في التقارب والانفتاح على الحوار مع موسكو، والانخراط في التوجه الدولي الجديد.

نشرت صحيفة "فاتو كووتيديانو" تقريرا عن تعيين الدبلوماسي الإيطالي ستيفانو بيلترامي سفيرا جديدا لإيطاليا في روسيا لافتة إلى أن هذا التعيين "يعكس الرغبة في الانسجام مع التوجه الدولي الجديد الذي أعاده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".

وأضافت أن بيلترامي "سيتسلم إرثا دقيقا" يتمثل في الوضع الحساس للشركات الإيطالية العاملة في روسيا، وفي ظل اعتماد الحزمة التاسعة عشرة من العقوبات، فإن المهمة الأساسية الملقاة على عاتقه ستتمثل في حماية مصالح هذه الشركات.

وتابعت الصحيفة أن تعيين بيلترامي، الذي نظّم في عام 2018 زيارة إلى روسيا للزعيم السياسي لحزب "الرابطة" ماتيو سالفيني، يدل على نهج إيطاليا الجديد تجاه روسيا، والذي يسير في خط متواز مع البيت الأبيض.

وأعلن وزير خارجية إيطاليا ونائب رئيس الوزراء أنطونيو تاياني، يوم أمس الخميس، أن السفيرة في روسيا تشيشيليا بيتشونّي ستترك منصبها وستُعيّن في وظيفة داخل الوزارة. وقد شغلت بيتشونّي منصب السفيرة في موسكو لأكثر بقليل من عام.

وكان بيلترامي يرأس السفارة الإيطالية في النمسا من عام 2021 إلى عام 2024. وسبق له العمل في كل من الصين والولايات المتحدة وإيران والكويت وألمانيا. كما شغل منصب مستشار في وزارة الداخلية الإيطالية، وكان حتى وقت قريب يعمل في هيكل وزارة المالية