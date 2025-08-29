العالم اليوم - سوريا.. إسرائيل تتوغل في ريف القنيطرة وتفتش المنازل

انتم الان تتابعون خبر سوريا.. إسرائيل تتوغل في ريف القنيطرة وتفتش المنازل من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 29 أغسطس 2025 01:20 مساءً - كشفت وسائل إعلام سورية، الجمعة، أن آليات عسكرية إسرائيلية توغلت في ريف القنيطرة، وقامت بعمليات مداهمة للمنازل وتفتيشها.

وأوضحت المصادر، أن عدة آليات عسكرية إسرائيلية توغلت في قرية الصمدانية الشرقية بريف القنيطرة، وقامت بمداهمة أحد المنازل وتفتيشه.

وأضافت أن أجواء محافظتي القنيطرة ودرعا شهدت تحليقا مكثفا للطائرات الحربية الإسرائيلية.

والأربعاء الماضي، قال مصدران بالجيش السوري لـ"رويترز"، إن وحدة من الجيش الإسرائيلي نفذت إنزالا جويا على منطقة استراتيجية مرتفعة جنوب غربي دمشق، ونفذت عملية استمرت ساعتين قبل أن تغادر المنطقة.

وأضاف المصدران، أن الإنزال جرى قرب جبل المانع، الذي كان في السابق موقعا لقاعدة رئيسية للدفاع الجوي تشغلها إيران، لكن إسرائيل دمرتها قبيل سقوط حكم بشار الأسد.

ويتمركز عدد من قوات الجيش السوري الجديد في القاعدة.

تأتي العملية تزامنا مع غارات إسرائيلية على مواقع عسكرية سورية، الأربعاء، وذلك في ثاني هجوم خلال 24 ساعة.

وقال مصدران بالجيش السوري وقناة الإخبارية التلفزيونية، إن إسرائيل شنت الأربعاء، سلسلة غارات على ثكنات عسكرية سابقة في الكسوة، بريف دمشق الجنوبي الغربي.

وكانت منطقة الكسوة وجبل المانع من أهم المواقع العسكرية التي استخدمتها فصائل موالية لإيران في عهد الأسد.

ومنذ سقوط نظام الأسد، صعّدت إسرائيل من هجماتها وتوغلاتها في جنوب سوريا.

وتتزامن الغارات الأخيرة مع محادثات أمنية بين إسرائيل وسوريا بهدف التوصل إلى اتفاق لخفض التوترات.