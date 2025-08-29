العالم اليوم - بسبب غزة.. حظر مشاركة إسرائيليين في معرض دفاعي بريطاني

انتم الان تتابعون خبر بسبب غزة.. حظر مشاركة إسرائيليين في معرض دفاعي بريطاني من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 29 أغسطس 2025 12:24 مساءً - قررت بريطانيا منع المسؤولين الإسرائيليين من المشاركة في أكبر معرض تجاري دفاعي لها بسبب التصعيد الإسرائيلي للحرب في قطاع غزة.

وأكدت وزارة الدفاع الإسرائيلية، أنه نتيجة لحظر المشاركة في المعرض التجاري فإنها لن تدير جناحا لإسرائيل كما فعلت سابقا في المعرض الدولي لمعدات الدفاع والأمن في لندن.

وبينت أنه سيظل بوسع شركات الدفاع الإسرائيلية، مثل أنظمة إلبيت ورافائيل وآي.إيه.آي ويوفيجن، المشاركة في المعرض.

وقالت حكومة رئيس الوزراء كير ستارمر في يوليو إنها ستعترف بدولة فلسطينية ما لم تتخذ إسرائيل خطوات لتخفيف المعاناة في القطاع وتلبية شروط أخرى، مما أثار غضب الحكومة الإسرائيلية.