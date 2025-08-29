العالم اليوم - نيران سياسية.. ترامب "متهم" بعسكرة المدن الأميركية

انتم الان تتابعون خبر نيران سياسية.. ترامب "متهم" بعسكرة المدن الأميركية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 29 أغسطس 2025 12:24 مساءً - هاجم الحاكم الديمقراطي لولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرامية إلى "عسكرة" المدن في البلاد، حيث استعرض لافتات تقارن معدلات الجريمة في الولايات التي يقودها الجمهوريون بمعدلاتها في كاليفورنيا.

وقال في مؤتمر صحفي في ساكرامنتو: "إذا كان الرئيس صادقا بشأن قضية الجريمة والعنف، فلا شك في ذهني أنه سيرسل القوات على الأرجح إلى لويزيانا ومسيسيبي لمعالجة موجة العنف التي لا تعقل والتي لا تزال تمثل بلاء لتلك الولايات".

وكانت إدارة ترامب قد نشرت الحرس الوطني ومشاة البحرية في لوس أنجلوس بعد اندلاع احتجاجات الهجرة في يونيو الماضي.

وقد قام ترامب مؤخرا بنشر الحرس الوطني في واشنطن وهدد بنشر قوات في شيكاغو في إطار حملة قمع لإنفاذ القانون.

وقال نيوسوم: "هذا البلد بحاجة إلى الاستيقاظ على ما يجري - ليس فقط الميول الاستبدادية ولكن الإجراءات الاستبدادية من قبل هذا الرئيس".