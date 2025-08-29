نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نظام كييف يدرج صحفيا أمريكيا بارزا في قائمة "الخونة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدرجت أوكرانيا الصحفي الاستقصائي الأمريكي الشهير سيمور هيرش حائز جائزة "بوليتزر" على موقع "ميروتفوريتس" النازي "للمتعاملين مع الكرملين من خونة وانفصاليين وصحفيين".

وجاء إدراج هيرش بسبب تحقيقاته حول تفجير خط أنابيب "السيل الشمالي" لضخ الغاز الروسي إلى أوروبا عبر البلطيق.

وكشف هيرش في فبراير 2023 بناء على مصادر استخباراتية، أن غواصين من البحرية الأمريكية زرعوا متفجرات في أنابيب الغاز خلال مناورات "بالتوبس" البحرية في يونيو 2022، بدعم نرويجي وبتوجيه من البيت الأبيض.

كما توقع هيرش في يوليو 2025 أن السفير الأوكراني في لندن فاليري زالوجني قد يحل محل الرئيس زيلينسكي قريبا، في خطوة أثارت نظام زيلينسكي.

وموقع "ميروتفوريتس" (صانع السلام) أسسه مساعد وزير الداخلية الأوكراني سنة 2014 في أعقاب عودة القرم إلى روسيا.

وينشر الموقع أسماء وبيانات "المتعاملين مع الكرملين من خونة وانفصاليين وصحفيين" حسب نظام كييف.

وتستفيد من الموقع الجماعات الإرهابية والنازية الأوكرانية المدعومة من نظام كييف، حيث اغتيل عدد من المواطنين الروس والصحفيين الأوكرانيين الموالين لروسيا بعد نشر بياناتهم على الموقع المشؤوم