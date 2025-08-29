نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عصية على التشويش.. روسيا تطور درونات تعمل بالذكاء الاصطناعي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت وسائل إعلام روسية بأن خبراء في موسكو طوروا طائرات مسيرة تعمل بالذكاء الاصطناعي، ويصعب تعطيلها باستخدام تقنيات الحرب الإلكترونية.

وأشار مصدر مطلع في مجال الصناعة العسكرية لوكالة "تاس" الروسية إلى أن الدرونات التي طورها الخبراء الروس حصلت على تقنيات خاصة تمكنها من العمل في ظل التشويش الذي تسببه منظومات الحرب الإلكترونية، وتقنيات الذكاء الاصطناعي التي حصلت عليها هذه الطائرات تمكنها من تعقب أهدافها والوصول إليها بشكل مستقل في حال انقطاع الاتصال بالمشغل.

تبعا للمعلومات المتوفرة فإن روسيا بدأت الإنتاج التسلسلي لهذه الدرونات في الفترة ما بين نوفمبر 2024 ومارس 2025، واستعملتها في العملية العسكرية الخاصة، وكانت عنصرا فعالا في السيطرة على العديد من المناطق أثناء المعارك.

وينوه الخبراء إلى أن منظومة تحديد الأهداف التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي في هذه الدرونات تسرع عمل الطائرة، وتقلل من استهلاك شحن البطارية في الطائرة بمقدار الربع تقريبا أثناء تنفيذ المهمات.

وكانت وسائل إعلام روسية قد أشارت في وقت سابق إلى أن الخبراء الروس سيزودون درونات الاستطلاع العسكري بحساسات خاصة لحمايتها من درونات FPV الاعتراضية