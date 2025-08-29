عاجل - مقتل أحمد غالب الرهوي رئيس حكومة الحوثيين في غارة إسرائيلية على صنعاء

أحمد جودة - القاهرة - اغتيال سياسي بارز..

في تطور خطير يعكس تصعيدًا عسكريًا واسعًا، أكدت مصادر يمنية، فجر الجمعة، مقتل أحمد غالب الرهوي رئيس حكومة الحوثيين، إثر غارات إسرائيلية مكثفة استهدفت العاصمة صنعاء. وأوضحت المصادر أن الرهوي وعددًا من مرافقيه لقوا مصرعهم جراء إحدى الضربات التي وُصفت بأنها الأعنف منذ بدء العمليات الأخيرة.

سقوط قيادات حوثية بارزة

إلى جانب مقتل الرهوي، أكدت مصادر متطابقة مقتل عبدالسلام المنبهي، المرافق الشخصي لرئيس المجلس السياسي الأعلى التابع للحوثيين مهدي المشاط، فيما لقي صخر الشرجبي، مدير مكتب رئيس هيئة الأركان العامة للحوثيين محمد الغماري، حتفه أيضًا في الغارات.

الغارات الإسرائيلية على صنعاء

حسب الإعلام العبري، فقد استهدفت إسرائيل مواقع عسكرية ومخازن أسلحة تابعة للحوثيين، إلى جانب قيادات رفيعة، في عملية وصفها الاحتلال بـ "النوعية الدقيقة". وتعد هذه الضربة من أقوى العمليات التي نفذتها إسرائيل داخل الأراضي اليمنية في الفترة الأخيرة.

انعكاسات التصعيد

يمثل مقتل الرهوي ضربة موجعة للحوثيين، وقد يفتح الباب أمام مرحلة أكثر تعقيدًا في الصراع اليمني، خاصة مع استمرار التصعيد الإسرائيلي وتداخل أبعاد إقليمية مرتبطة بإيران. ويرى مراقبون أن هذا التطور يعكس تغطرسًا إسرائيليًا واضحًا، حيث يتباهى الاحتلال بعملياته العسكرية خارج حدوده، ضاربًا عرض الحائط بالقانون الدولي وسيادة الدول.