العالم اليوم - مشروع برلماني إيراني للخروج من معاهدة حظر الانتشار النووي

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 29 أغسطس 2025 01:21 صباحاً - أعلن نائب إيراني بارز، مساء الخميس، بدء صياغة مشروع قانون عاجل، يقضي بانسحاب إيران الكامل من معاهدة حظر الانتشار النووي، موضحا أن المشروع سيرفع الجمعة على النظام الداخلي للبرلمان ليخضع في الجلسات العلنية الأسبوع المقبل للمسار القانوني الخاص بالمناقشة والتصويت.

وبعد تفعيل "آلية الزناد" من جانب بريطانيا وفرنسا وألمانيا، الخميس، قال نائب رئيس لجنة المادة 90 في مجلس الشورى الإيراني حسين علي حاجي دليغاني لوكالة أنباء "تسنيم": "كما كان متوقعا، أعلنت الدول الثلاث تفعيل هذه الآلية".

وأضاف: "كما قلنا سابقا فإن هذه الدول كانت تطبق علينا تبعات آلية الزناد، بما فيها العقوبات، حتى قبل إعلانها الرسمي، وهذا ليس جديدا".

وتابع حاجي دليغاني: "لدينا انتقاد جاد إزاء أداء الفريق الدبلوماسي ووزير الخارجية في التعامل مع هذه الدول الثلاث، التي هي نفسها مصدر لكثير من المشكلات في العالم. لو لم تُجرَ تلك الاتصالات والمفاوضات غير المجدية، لما كنا اليوم أمام إعلان تفعيل آلية الزناد".

وكشف أن البرلمان بدأ العمل على صياغة مشروع عاجل للانسحاب الكامل من معاهدة حظر الانتشار النووي، مضيفا: "سيرفع المشروع غدا (الجمعة) على نظام البرلمان الإلكتروني، ليخضع خلال الجلسات العلنية الأسبوع المقبل للإجراءات القانونية اللازمة للمناقشة والتصويت".

وأكد أن "هذه الخطوة تمثل أبسط رد فعل أساسي من البرلمان تجاه ما حدث، وسيتبعها إجراءات أخرى ستجعل الدول التي ضغطت لتفعيل آلية الزناد تندم".

وأوضح النائب: "بعد الخطوة التي أقدمت عليها هذه الدول الثلاث، لا معنى للتفاوض معها مطلقا، لأن المفاوضات لا تزيدهم إلا جرأة. شاهدنا نهج وزارة الخارجية وبعض من يكتبون البيانات ولم يكن له أي نتيجة. بل إننا كنا في خضم التفاوض مع أميركا المستكبرة، بينما شن الكيان الصهيوني حربه العدوانية ضد بلادنا، وقصفت أميركا مراكزنا النووية السلمية".

وختم حاجي دليغاني بالقول: "شعبنا يتابع كل هذه القضايا، ولا أحد في إيران لا يؤمن أن التفاوض مع هذه الدول بلا فائدة. لذلك علينا أن نوقف جميع أشكال الحوار معها حتى تتخلى عن هذا السلوك المزدوج".

والخميس بدأت دول الترويكا عملية تستمر 30 يوما، لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران بسبب برنامجها النووي، في خطوة من المرجح أن تؤجج التوتر بعد شهرين من قصف إسرائيل والولايات المتحدة لإيران.

وقال دبلوماسيون إنه من المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا مغلقا، الجمعة، بطلب من الترويكا الأوروبية، لبحث إعادة فرض العقوبات على إيران.