العالم اليوم - "المضخات المنفجرة" تثير الذعر.. واستدعاء مئات الآلاف منها

انتم الان تتابعون خبر "المضخات المنفجرة" تثير الذعر.. واستدعاء مئات الآلاف منها من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 29 أغسطس 2025 12:24 صباحاً - تقرر استدعاء حوالي 780 ألف مضخة مياه كهربائية تباع في متاجر تجزئة بأنحاء الولايات المتحدة وكندا، وذلك بسبب خطر حدوث انفجار فيها، بعد الإبلاغ عن حوادث تسببت في كسور وإصابات لدى بعض العملاء.

ووفقا لإشعار الاستدعاء الصادر الخميس عن لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية الأميركية، فإن شركة "تي تي آي أوت دور باور إيكويبمنت" قررت استدعاء بعض طرازات مضخات المياه الكهربائية التي تحمل علامة "ريوبي" التجارية، وذلك لأن درجة حرارة المكثف قد ترتفع مما قد يؤدي إلى انفجارها، وربما "يتسبب في تطاير بعض الأجزاء بقوة".

وتشكل الشظايا الناجمة عن الانفجار خطرا على المستخدمين.

حتى الآن، تشير لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية إلى أن شركة الأدوات والمعدات الكهربائية تلقت 135 بلاغا عن ارتفاع درجة حرارة المكثفات في الولايات المتحدة، بما في ذلك 41 بلاغا عن انفجارات أسفرت عن 32 إصابة في أصابع المستهلكين وأيديهم ووجوههم وأعينهم.

وأشار بيان آخر صادر عن وزارة الصحة الكندية إلى عدم الإبلاغ عن أي حوادث إضافية في كندا.

ودعت وزارة الصحة الكندية المستهلكين الذين يمتلكون مضخات المياه التي تقرر استدعاؤها إلى التوقف عن استخدامها فورا، وزيارة موقع أجهزة "ريوبي" الإلكتروني الخاص بالاستدعاء لمعرفة كيفية الحصول على خدمة الإصلاح المجاني، التي تتضمن مكثفا بديلا.

وبيعت هذه المضخات في الولايات المتحدة بسعر يتراوح بين 300 و400 دولار تقريبا، في المتاجر وعبر الإنترنت.