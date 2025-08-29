تحذيرات أممية من "انهيار كامل" في غزة

تحذيرات أممية من "انهيار كامل" في غزةحذّرت مديرة برنامج الأغذية العالمي (فاو)، سيندي ماكين، من أن قطاع غزة الذي أعلنت فيه الأمم المتحدة المجاعة وصل إلى "حافة الانهيار الكامل"، داعية إلى معاودة تفعيل شبكة البرنامج لتوزيع المواد الغذائية بصورة عاجلة لمنع اتساع انتشار المجاعة.

وقالت ماكين، في بيان، اليوم، بعد زيارة لغزة: "التقيت أطفالاً يتضورون جوعاً يتلقون علاجات لسوء التغذية الخطير، ورأيت صوراً لهم حين كانوا بصحة جيدة. لا يمكن التعرف إليهم".

من جانبها، قالت المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة، إيمي بوب، إن قطاع غزة لم يعد يحتمل الانتظار في ظل عدم وجود مأوى آمن، ومحدودية المياه والغذاء والدواء.

وأضافت، عبر منصة "أكس"، أن "هناك مجاعة مُعلنة في غزة، كما إن المعاناة تزداد سوءاً يوماً بعد يوم"، لافتةً إلى أن "المساعدات لدى المنظمة متوافرة، ولكن كل ما تحتاجه هو ضمان وصولها"، ودعت إلى ضرورة وقف العدوان بشكل فوري.

أما وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، فنددت بقصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة وأوامر الإخلاء، ما يجبر عائلات بأكملها على ترك منازلها مرة أخرى وسط الخوف والدمار.

وكان أعضاء مجلس الأمن الدولي، باستثناء الولايات المتحدة، قد دعوا أمس إلى وقف فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة، وزيادة المساعدات بشكل كبير في أنحاء القطاع، ورفع إسرائيل، قوة الاحتلال، فوراً ودون شروط جميع القيود المفروضة على إيصال المساعدات.

كما دعوا إسرائيل إلى التراجع الفوري عن قرارها بالسيطرة على مدينة غزة.

4 وفيات نتيجة المجاعة

واليوم، أعلنت وزارة الصحة في غزة عن وفاة 4 أشخاص نتيجة المجاعة وسوء التغذية بينهم طفلان، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 317 وفاة، بينهم 121 طفلاً.

وأفادت الوزارة باستشهاد 71 شخصاً وإصابة 339 آخرين بنيران الاحتلال خلال الساعات الـ24 الماضية، موضحة أن حصيلة ضحايا استهداف نقاط المساعدات ارتفعت إلى 2,180 شهيداً وأكثر من 16,046 مصاباً، بعد وصول 22 شهيداً و203 إصابات خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضافت أنه منذ إعلان تصنيف المجاعة في قطاع غزة من قِبل شبكة نظام الإنذار المبكر (IPC) بتاريخ 22 الشهر الجاري، سُجّلت 39 حالة وفاة، من بينهم 6 أطفال.

في سياق آخر، عبر خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة عن قلقهم إزاء تقارير عن حالات "اختفاء قسري" ضحيتها فلسطينيون جوعى كانوا يحاولون الحصول على الطعام في مواقع توزيع تديرها "مؤسسة غزة الإنسانية"، وطالبوا إسرائيل بوضع حد لهذه "الجريمة البشعة".

وأفاد الخبراء المستقلون السبعة، في بيان مشترك اليوم، أنهم تلقوا تقارير تفيد بأن عدداً من الأفراد، بينهم طفل، كانوا ضحية "الاختفاء القسري" بعد توجههم إلى مواقع لتوزيع المساعدات في رفح.

وأضافوا أن الجيش الإسرائيلي، بحسب التقارير، "متورط بشكل مباشر في حالات الاختفاء القسري لأشخاص كانوا يسعون للحصول على المساعدة".

وعلى الإثر، زعمت "مؤسسة غزة الإنسانية" أن "لا دليل على حالات اختفاء قسري"، قائلة: "نحن نعمل في منطقة حرب، حيث تُوجه اتهامات خطيرة إلى جميع الأطراف التي تعمل خارج موقعنا. لكن داخل منشآت مؤسسة غزة الإنسانية، لا يوجد أي دليل على وقوع حالات اختفاء قسري".