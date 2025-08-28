نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطورات الحرب الروسية الأوكرانية: تقدم ميداني لروسيا وتراجع أوكراني وسط تصاعد التحذيرات الدولية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الحرب الروسية الأوكرانية تشهد تطورات مستمرة، وفقًا للتقارير الأخيرة، حققت القوات الروسية تقدمًا ملحوظًا في أوكرانيا، حيث فرضت سيطرتها على عدة مناطق أوكرانية، أبرزها قريتا زابوريتسكي ونوفوهيورهيفكا في منطقة دنيبروبيتروفسك، وهذا التقدم يأتي في ظل تراجع مقلق للقوات الأوكرانية التي تعاني من نقص في الأفراد والأسلحة.

أبرز التطورات.. تبادل للأسرى يشمل 146 جنديًا روسيًا مقابل 146 أوكرانيًا

- إسقاط المسيرات: أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 102 مسيرة أوكرانية غربي البلاد، بالإضافة إلى إسقاط 13 مسيرة أخرى فوق الأراضي الروسية خلال ثلاث ساعات.

- تبادل الأسرى: أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن عودة 146 عسكريًا روسيًا من أسر قوات كييف، ونقل 146 أسير حرب من القوات الأوكرانية في المقابل.

- التقدم الروسي: أكد باحثون أن القوات الروسية تتقدم ببطء في منطقة دنيبروبيتروفسك، والتي ليست ضمن المناطق الخمس التي أعلنت روسيا سيادتها عليها.³

الحرب الروسية الأوكرانية

ضربات جوية بصواريخ "كنجال" تستهدف مواقع الصناعات العسكرية الأوكرانية

- السيطرة على المناطق: فرضت القوات الروسية سيطرتها على بلدة فيليا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، بالإضافة إلى تحرير بلدة أخرى في دونيتسك.

- الضربات الجوية: وجهت القوات الروسية ضربة بصواريخ "كنجال" لمواقع الصناعة العسكرية الأوكرانية.

- الأمم المتحدة: حذرت الأمم المتحدة من أن الهجمات الروسية على أوكرانيا تهدد جهود السلام وتفاقم الوضع الإنساني.

- فرنسا: أشار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى أن إمكانية إرسال قوات غربية على الأرض في أوكرانيا لم يتم استبعادها.

تطورات الحرب الروسية الأوكرانية

مستقبل غامض وصراع مفتوح

تُظهر التطورات الأخيرة في الحرب الروسية الأوكرانية أن الصراع يتجه نحو مزيد من التعقيد، مع استمرار تقدم القوات الروسية وتراجع القدرات الأوكرانية في ظل نقص الدعم البشري والعسكري. وبينما تتصاعد التحذيرات الدولية من تداعيات إنسانية وأمنية خطيرة، يبقى المشهد مفتوحًا على احتمالات تصعيد أوسع أو مساعٍ دبلوماسية هشة قد لا تصمد أمام واقع الميدان.