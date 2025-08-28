نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الداخلية الفرنسي يعلن أن البلاد على حافة هاوية مالية في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - "لم تكن فرنسا قط بهذا القرب من حافة الهاوية المالية كما هي عليه الآن". هذا ما أعرب عنه وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو خلال منتدى "مختبر الجمهورية" في مدينة أوتون شرق البلاد.

وقال ريتايو في كلمة نقلها موقع صحيفة "لو فيغارو": "الوضع في غاية الخطورة، لم تكن فرنسا قط بهذا القرب من الهاوية المالية".

وأشار إلى أن "54% من الدَّين العام الفرنسي يقع في أيدي الأجانب"، مؤكدا أن "هذا لم يعد مسألة اقتصادية فحسب، بل أصبح مشكلة تتعلق بالاستقلال والسيادة".

في 25 أغسطس، أعلن رئيس الحكومة الفرنسية فرانسوا بايرو أنه سيعرض موضوع سحب الثقة من الحكومة على التصويت في الجمعية الوطنية (مجلس النواب) في 8 سبتمبر. وقد علل قراره هذا بالوضع الاقتصادي المتأزم، ولا سيما استمرار نمو الدَّيْن العام.

ووفقا لكلماته، "يتزايد دين فرنسا الحكومي بمقدار 12 مليون يورو كل ساعة"، وقد بلغ حتى الآن 3.4 تريليون يورو