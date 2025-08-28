العالم اليوم - مجلس الأمن يمدد مهمة "اليونيفيل" في لبنان

انتم الان تتابعون خبر مجلس الأمن يمدد مهمة "اليونيفيل" في لبنان من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 28 أغسطس 2025 08:21 مساءً - قرر مجلس الأمن الدولي، الخميس، تمديد مهمة قوات حفظ السلام العاملة في لبنان "اليونيفيل" لسنة إضافية.

ووفق القرار الأممي تنتهى عمليات بعثة اليونيفيل في جنوب لبنان بنهاية عام 2026، وتبدأ عملية سحب قواتها البالغ قوامها 10800 فرد عسكري ومدني إلى جانب المعدات فورا بالتشاور مع الحكومة اللبنانية، على أن تكتمل العملية في غضون عام.

وتشير مسودة القرار إلى أن الهدف من ذلك هو جعل الحكومة اللبنانية "الموفر الوحيد للأمن" فى جنوب لبنان، شمال خط الحدود الذي رسمته الأمم المتحدة مع إسرائيل والمعروف باسم الخط الأزرق.

من جانبه، رحب رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام، بقرار التمديد لقوات اليونيفيل، ودعا إسرائيل إلى الانسحاب من النقاط الخمس التي تحتلها جنوبي لبنان، مؤكدا أيضا ضرورة بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها.

فيما قال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة: "قرار انسحاب اليونيفيل من جنوب لبنان في 2027 خبر جيد".

وكانت فرنسا قد قدمت لمجلس الأمن مشروع قرار لتمديد ولاية اليونيفيل لمدة عام واحد، تمهيدا لانسحابها تدريجيا.

وتقوم قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، التي تأسست في عام 1978، بدوريات على الحدود الجنوبية للبنان مع إسرائيل.