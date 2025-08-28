نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زيلينسكي: أوكرانيا والحلفاء فشلوا في إعداد وثيقة ضمانات أمنية بحلول نهاية الأسبوع في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أعلن فلاديمير زيلينسكي أن أوكرانيا وحلفاءها الغربيين لم يتمكنوا من الانتهاء من وضع وثيقة الضمانات الأمنية بحلول نهاية الأسبوع الجاري.

وكتب زيلينسكي على قناة "تلغرام": "تحدثنا كثيرا عن الضمانات الأمنية. ويعمل مستشارو الأمن القومي حاليا على تطوير كل مكون على حدة، وسيتم وضع الصيغة النهائية للخطة الأسبوع المقبل".

جدير بالذكر، أن فلاديمير زيلينسكي أعلن عقب لقائه والقادة الأوروبيين مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن، أن أوكرانيا وحلفاءها سيضعون هيكل ضمانات أمنية خلال 7-10 أيام.

وأوضح لاحقا أن العمل سيُنجز بحلول نهاية هذا الأسبوع.

ومع ذلك، برزت، وفقا لتقارير إعلامية غربية، خلافات بين كييف والدول الداعمة لها حول ما إذا كانت الضمانات ستشمل إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا.

وفي وقت سابق أفادت "بلومبرغ" نقلا عن مصادر، بأن يرماك ووزير الأمن القومي والدفاع الأوكراني رستم عميروف، سيتوجهان إلى الولايات المتحدة هذا الأسبوع لإجراء محادثات مع الممثل الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، ومن المرجح أن يناقشا احتمالات اللقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزيلينسكي.

ولاحقا، أفادت وسائل إعلام أوكرانية بأن الوفد الأوكراني سيضم أيضا نائب وزير الخارجية سيرغي كيسليتسا