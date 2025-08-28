العالم اليوم - "فيضانات غير مسبوقة" في باكستان.. واتهامات للهند

انتم الان تتابعون خبر "فيضانات غير مسبوقة" في باكستان.. واتهامات للهند من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 28 أغسطس 2025 03:32 مساءً - تشهد باكستان فيضانات غير مسبوقة تفاقمت جراء تعليق الهند المتعمد لمعاهدة مياه نهر السند وتلاعبها في تدفق النهر بدون إصدار تحذيرات من الفيضانات في الوقت المناسب، بحسب وكالة أنباء "أسوشيتد برس أوف باكستان".

وأدى التحرك الأحادي من جانب الهند بتعليق الاتفاقية إلى ترك باكستان بدون تحذيرات ضرورية مسبقة بشأن تدفق كميات استثنائية من المياه من السدود عبر الحدود.

وأسفر غياب التحذيرات في الوقت المناسب إلى مفاقمة الدمار الناتج عن الأمطار الموسمية الغزيرة متسببا في مستويات مرتفعة للغاية من الفيضانات في أنهار شيناب ورافي وسوتليغ.

وأشار تقرير نقلته بعض وسائل الإعلام الباكستانية إلى أنه منذ تعليق العمل بمعاهدة نهر السند في 23 أبريل، تلاعبت الهند في تدفق مياه نهر شيناب حيث خفضت التدفق في البداية مما أسفر عن نقص في المياه ثم لاحقا أطلقت المياه فجأة مما أسفر عن تفاقم الفيضانات في مجرى النهر.

ولم تكن التحذيرات القليلة التي تلقتها البلاد من الهند في الأيام الأخيرة كافية حيث أنها على عكس الممارسة السابقة لم تشمل كل الخزانات الموجودة على الأنهار الشرقية.