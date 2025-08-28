العالم اليوم - هجوم روسي على كييف يلحق أضرارا بمقر بعثة الاتحاد الأوروبي

انتم الان تتابعون خبر هجوم روسي على كييف يلحق أضرارا بمقر بعثة الاتحاد الأوروبي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 28 أغسطس 2025 03:32 مساءً - تعرض مقر بعثة الاتحاد الأوروبي في كييف لأضرار جراء الهجمات الجوية التي شنتها روسيا على العاصمة الأوكرانية كييف خلال الليل.

واتهم وزير الخارجية الأوكراني، أندريه سيبيها، روسيا، عبر منصة "إكس"، الخميس، باستهداف الدبلوماسيين عمدا.

وقال سيبيها إن هذا انتهاك لاتفاقية فيينا، ودعا إلى إدانة دولية للهجوم.

وأضاف سيبيها، الذي نشر أيضا صورا للأضرار التي لحقت بالمكاتب: "نعرب عن تضامننا مع زملائنا في الاتحاد الأوروبي، ونحن على استعداد لتقديم المساعدة".

من جانبها، قالت المفوضة الأوروبية لشؤون التوسع، مارتا كوس، عبر منصة "إكس": "أدين بشدة هذه الهجمات الوحشية، التي تعد دليلا واضحا على أن روسيا ترفض السلام وتختار الإرهاب".

وأعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، مقتل ثمانية أشخاص على الأقل في الهجمات الجوية الروسية على كييف، وإصابة العشرات، فيما ذكرت صحيفة "كييف إندبندنت" أن عدد القتلى بلغ عشرة أشخاص على الأقل.

هذا وأعلنت مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، الخميس، استدعاء مبعوث موسكو بعد تضرر مقر بعثة التكتل.

وأفادت كالاس على منصة "إكس" بأنها تحدثت إلى أفراد البعثة، وأكدت أن "عزمهم على مواصلة دعم أوكرانيا يمنحنا القوة. لا يجب أن تكون أي بعثة دبلوماسية هدفا". وأضافت "ردا على ذلك، سنستدعي المبعوث الروسي في بروكسل".

من جهته، اتهم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بـ"تخريب الآمال بتحقيق السلام" في أوكرانيا.

وقال ستارمر إن "بوتين يقتل الأطفال والمدنيين ويخرّب الآمال بتحقيق السلام. يجب أن يتوقف حمام الدم هذا"، مؤكدا أن الضربات أدت كذلك إلى "تضرر" مبنى المجلس الثقافي البريطاني في العاصمة.

ويقول الكرملين إن روسيا لا تتعمد استهداف المدنيين وإنما تستهدف المنشآت العسكرية أو تلك التي لها صلة بالجيش الأوكراني فقط.