العالم اليوم - مصر.. ضبط سائق توكتوك صاحب "فيديو التحرش"

انتم الان تتابعون خبر مصر.. ضبط سائق توكتوك صاحب "فيديو التحرش" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 28 أغسطس 2025 03:32 مساءً - نجحت وزارة الداخلية المصرية، في ضبط سائق توك توك، كان قد ظهر في مقطع فيديو يحاول التحرش بسيدة من دولة أجنبية، فضلا عن محاولته الحصول منها على مبلغ مالي رغما عنها.

وأوضحت الوزارة في بيان عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه تم "كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام سائق مركبة "توكتوك" بالتحرش بإحدى السيدات "تحمل جنسية إحدى الدول" والتحصل منها على مبلغ مالى رغما عنها أثناء تجولها بدراجة نارية بمنطقة مقابر الإمام الشافعي بالقاهرة".

وأضاف البيان أنه: "بالفحص أمكن تحديد وضبط مركبة (التوكتوك) الظاهرة بمقطع الفيديو وقائدها (سائق – مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر بالقاهرة)، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه".

وأضافت وزارة الداخلية أنه "تم التحفظ على المركبة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها".

كان مقطع فيديو قد انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر محاولة السائق الاعتداء على السائحة في إحدى مناطق القاهرة.

وكتب ناشر الفيديو، أن السائحة كانت تستقل دراجة نارية في شوارع القاهرة قبل أن تتعرض للتحرش والسرقة.

وفي الفيديو تظهر سيدة تستقل دراجة نارية وتسير وسط منطقة للمقابر في القاهرة، ثم ظهر سائق توك توك، وتحدث معها لثوان قبل أن يحاول الاعتداء عليها وسرقتها، وصرخت السيدة طلبا للمساعدة ففر هاربا.