العالم اليوم - رئيس إنفيديا: طفرة الذكاء الاصطناعي أبعد ما تكون عن نهايتها

انتم الان تتابعون خبر رئيس إنفيديا: طفرة الذكاء الاصطناعي أبعد ما تكون عن نهايتها من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 28 أغسطس 2025 03:32 مساءً - رفض جينسن هوانغ الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا المخاوف بشأن نهاية طفرة الإنفاق على رقائق الذكاء الاصطناعي وقال إن الفرص ستتوسع إلى سوق بتريليونات الدولارات على مدى السنوات الخمس المقبلة.

ورغم نظرة هوانغ المتفائلة بشأن الطلب على الذكاء الاصطناعي، انخفض سهم الشركة 1.56 بالمئة إلى 178.77 دولار في تعاملات ما قبل فتح السوق اليوم الخميس، إذ خيبت توقعات مبيعات الربع الثالث الفاترة آمال المستثمرين.

واستبعدت توقعات المبيعات الإيرادات المحتملة من الصين، وهي خطوة سلطت الضوء على الغموض الذي يكتنف الموقف بسبب التوتر التجاري بين الصين والولايات المتحدة.

وسعى هوانغ إلى طمأنة المستثمرين الذين شعروا بالقلق بسبب مؤشرات على تباطؤ النمو في إنفيديا التي ينصب التركيز عليها فيما يتعلق بهوس الحصول على أحدث تكنولوجيا في هذا المجال.

وتتعارض النظرة المتفائلة لمؤسس الشركة والرئيس التنفيذي مع مؤشرات ظهرت في الآونة الأخيرة على ضعف في الأسهم التي تركز على الذكاء الاصطناعي وتصريحات من شخصيات بارزة في القطاع عن أن الحماسة البادية من المستثمرين في هذا الصدد مبالغ فيها.

وقال هوانغ "ثورة صناعية جديدة بدأت. سباق الذكاء الاصطناعي بدأ بالفعل... نتوقع إنفاقا يتراوح بين ثلاثة وأربعة تريليونات دولار على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بحلول نهاية العقد".