العالم اليوم - فيديو.. رشق الرئيس الأرجنتيني بالحجارة والزجاجات

انتم الان تتابعون خبر فيديو.. رشق الرئيس الأرجنتيني بالحجارة والزجاجات من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 28 أغسطس 2025 12:29 صباحاً - خلال مشاركته في تجمع انتخابي، الأربعاء، تعرض الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي للرشق بالحجارة والزجاجات من قبل متظاهرين مستائين من فضيحة فساد مفترضة في الدوائر المقربة منه.

وحسب مراسل وكالة "فرانس برس"، خرج ميلي سالما.

وكان ميلي يتنقل في سيارة تابعة للرئاسة في بوينس أيرس، في إطار حملة دعائية لحزبه استعدادا للانتخابات التشريعية المقررة في أكتوبر المقبل، عندما راح متظاهرون يرشقونه بالحجارة والزجاجات، فما كان من عناصر الأمن إلا أن أبعدوه من موقع الحادث.

وأظهرت مقاطع فيديو على الإنترنت، سيارة الرئيس تتحرك وسط حشد من المتظاهرين الذي انقضوا عليها ورشقوها بالحجارة والزجاجات، بينما أكملت السيارة مسيرها مسرعة.

وتعرضت سيدة مؤيدة للرئيس لإصابة ونقلت إلى المستشفى في سيارة إسعاف، وفق "فرانس برس".