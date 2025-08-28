العالم اليوم - وزير الخارجية الإسرائيلي: لن تكون هناك دولة فلسطينية

انتم الان تتابعون خبر وزير الخارجية الإسرائيلي: لن تكون هناك دولة فلسطينية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 28 أغسطس 2025 12:29 صباحاً - قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، الأربعاء، إنه "لن تكون هناك دولة فلسطينية".

وأجاب ساعر، الذي يزور واشنطن حاليا، ردا على سؤال بشأن خطة قيام دولة فلسطينية، قائلا: "لن تكون هناك دولة".

وأدلى ساعر بهذا التصريح للصحفيين، عقب اجتماع مع نظيره الأميركي ماركو روبيو، واصفا اللقاء بأنه كان "جيدا جدا".

وكتب ساعر على حسابه بمنصة "إكس" بعد لقاء روبيو: "ليس لإسرائيل صديق أعظم من الولايات المتحدة بقيادة الرئيس ترامب، وليس للولايات المتحدة حليف أعظم من إسرائيل!".

ويأتي تصريح ساعر بعد إعلان جميع أعضاء مجلس الأمن الدولي، باستثناء الولايات المتحدة، الأربعاء، أن المجاعة في قطاع غزة "أزمة من صنع البشر"، محذرين من أن استخدام التجويع كسلاح في الحرب محظور بموجب القانون الدولي الإنساني.

وفي بيان مشترك وقع عليه 14 عضوا، دعا المجلس إلى "وقف فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار"، وإلى رفع إسرائيل فورا ومن دون شروط جميع القيود المفروضة على إدخال المساعدات، مع زيادة الإمدادات الإنسانية بشكل كبير في أنحاء القطاع.

كما شدد البيان على ضرورة "الإفراج عن جميع الرهائن المحتجزين لدى حماس وجماعات أخرى".