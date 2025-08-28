حماس تدعو إلى تحرك دولي لإلغاء "مقابر الأرقام"اعتبرت حركة حماس أن احتجاز الاحتلال لجثامين الشهداء "جريمة صهيونية نكراء تكشف ساديته ووحشيته"، داعية إلى تحرّك دولي يضغط على الاحتلال بكل الوسائل لاستردادها.

وفي بيان صادر عن الحركة اليوم الأربعاء، شددت حماس، على أن "الجرائم والانتهاكات الخطيرة التي يرتكبها الاحتلال بحق جثامين شهدائنا منذ السابع من أكتوبر 2023، تمثل خرقاً فاضحاً لكل القوانين الدولية والإنسانية التي تضمن حقوق الموتى وتُلزم بالكرامة الإنسانية في الحروب".

وإذ أكدت أن "سياسة الاحتلال في احتجاز جثامين الشهداء والعبث بها ليست إلا جزءاً من منظومة القمع والإرهاب الصهيونية"، دعت حركة حماس الأمم المتحدة بمؤسساتها المختلفة والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلى "التحرّك الجاد والضغط على الاحتلال في كل المحافل الدولية"، لإلغاء جريمة "مقابر الأرقام"، وإجباره على "التوقّف عن سياسة احتجاز جثامين الشهداء، وصون حق شعبنا المشروع في تكريم شهدائه، الذين سيظلون منارة للتضحية والدفاع عن الأرض والمقدسات".

وأشار البيان إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تحتجز جثامين 726 شهيداً من الشعب الفلسطيني موزّعة بين "مقابر الأرقام" و"ثلاجات خاصة، بعضها منذ عشرات السنين"، موضحاً أن "الاحتلال صعّد هذه السياسة اللاإنسانية بشكل غير مسبوق خلال حرب الإبادة الوحشية التي يشنّها على شعبنا منذ قرابة ثلاثة وعشرين شهراً".

ولفت إلى أن "هذا العدد هو ما أمكن توثيقه، في حين أنّ هناك أعداداً أخرى من الشهداء في قطاع غزّة لم يُوثَّق مصير جثامينهم بعد، ما يفاقم حجم الجريمة وبشاعتها".

وأضاف البيان: "لقد أثبتت المقاومة الفلسطينية أصالة قيمها الإنسانية والأخلاقية والحضارية في التعامل مع جثامين أسرى العدو خلال عملية التبادل الأخيرة، بينما تواصل حكومة الاحتلال الفاشية جرائمها السادية بحق أبناء شعبنا وأسرانا وجثامين شهدائنا، في مشهد يؤكد للعالم أن هذا كيانٌ مارق يستوجب عزله ومقاطعته ومحاكمته".