العالم اليوم - غارات إسرائيلية تستهدف مواقع عسكرية في ريف دمشق

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 27 أغسطس 2025 10:26 مساءً - قال مصدران بالجيش السوري لرويترز، الأربعاء، إن إسرائيل شنت سلسلة غارات على ثكنات عسكرية سابقة في الكسوة، بريف دمشق الجنوبي الغربي، وذلك في ثاني هجوم خلال 24 ساعة.

وكانت منطقة الكسوة وجبل المانع من أهم المواقع العسكرية التي استخدمتها فصائل موالية لإيران في عهد بشار الأسد. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الغارات تزامنت مع تحليق مروحي إسرائيلي في أجواء منطقة دير علي، وهي قرية درزية تقع جنوب العاصمة. ولم ترد حتى الآن معلومات عن أي خسائر بشرية أو مادية. وصعّدت إسرائيل من توغلاتها في جنوب سوريا. وتتزامن الغارات الأخيرة مع محادثات أمنية بين إسرائيل وسوريا بهدف التوصل إلى اتفاق لخفض التوترات.

