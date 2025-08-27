العالم اليوم - سوريا.. استكمال الخطوات الأخيرة لتأمين طريق دمشق - السويداء

انتم الان تتابعون خبر سوريا.. استكمال الخطوات الأخيرة لتأمين طريق دمشق - السويداء من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 27 أغسطس 2025 09:26 مساءً - أعلنت وزارة الداخلية السورية، الأربعاء، اقترابها من فتح طريق دمشق – السويداء، أمام حركة النقل والتجارة بعد اكتمال الإجراءات اللازمة لذلك.

وأوضحت الوزارة في بيان: "استكملت وزارة الداخلية الخطوات الأخيرة لتأمين طريق دمشق – السويداء، تمهيدا لفتحه أمام حركة النقل والتجارة، بعد توقفه على خلفية الأحداث المؤسفة التي جرت في محافظة السويداء".

وأكدت الوزارة "التزامها الثابت بتلبية احتياجات أهلنا في السويداء وضمان حرية تنقلهم وتجاوز آثار الأزمة، مثمنة في الوقت ذاته التضحيات الكبيرة التي قدمتها وحدات قوى الأمن الداخلي لإنجاز هذه المهمة الوطنية".

وشدد على أن "الجهود متواصلة حتى استكمال جميع الإجراءات اللازمة، بما يضمن بقاء الطريق آمنا ومؤمنا أمام المواطنين وحركة التجارة، وذلك في إطار مسؤولياتها الوطنية عن حفظ الأمن والاستقرار في مختلف المحافظات السورية".