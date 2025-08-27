العالم اليوم - حادث مينيابوليس المروع.. كشف هوية مطلق النار وحصيلة الضحايا

انتم الان تتابعون خبر حادث مينيابوليس المروع.. كشف هوية مطلق النار وحصيلة الضحايا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 27 أغسطس 2025 09:26 مساءً - قُتل طفلان وجرح 17 شخصا 14 منهم أطفالا، بعد أن أطلق مسلح النار الأربعاء على أطفال كانوا داخل كنيسة في مينيابوليس، حسبما أعلنت الشرطة.

وقال قائد شرطة مينيابوليس براين أوهارا للصحفيين إن المسلح وهو في مطلع العشرينات من العمر، أطلق النار باتجاه كنيسة أنانسييشن (البشارة) فيما كان عشرات التلاميذ يحضرون القداس في الأسبوع الأول من العام الدراسي.

وتقع الكنيسة إلى جانب مدرسة تابعة لها في جنوب أكبر مدن ولاية مينيسوتا.

وقال أوهارا إن "طفلين يبلغان 8 و10 أعوام قتلا على مقعدي الكنيسة حيث كانا يجلسان" وإن 17 آخرين جرحوا، 14 منهم أطفالا. واثنان من الجرحى في حالة حرجة.

وكشف عدد من كبار مسؤولي إنفاذ القانون لشبكة "إن بي سي نيوز" أن المشتبه به يدعى "روبن ويستمان"، وله سجل إجرامي "محدود".

وأضافوا أن ويستمان ترك وراءه مقاطع فيديو منشورة على الإنترنت تتضمن "كتابات تشير إلى الانتحار وأفكارا عنيفة للغاية، واعتذارا لعائلته، ورسما تخطيطيا مكتوبا بخط اليد للتصميم الداخلي لكنيسة".

وأطلق المسلح النار من بندقية ومسدس وبندقية صيد قبل أن ينتحر في موقف السيارات، بحسب قائد الشرطة.

وكتب حاكم ولاية مينيسوتا تيم والتز على منصة "إكس"، في وقت سابق: "أُبلغت عن إطلاق نار في مدرسة أنانسييشن الكاثوليكية وسنواصل إطلاعكم على المعلومات حال ورودها".

وأظهرت مشاهد حية عددا من الأهالي وهم يغادرون مع صغارهم وسط تواجد كبير لفرق الطوارئ.

وقال الرئيس دونالد ترامب إنه أُبلغ بحادثة "إطلاق النار المأسوي" مؤكدا أن مكتب التحقيقات الفدرالي يجري تحقيقاته.

وتأتي الحادثة بعد سلسلة من التقارير الكاذبة عن وجود مطلقي نار في حرم كليات أميركية في مختلف أنحاء الولايات المتحدة مع بدء العام الدراسي.