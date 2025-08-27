العالم اليوم - ميسي والإصابة.. إنتر ميامي يكشف آخر التطورات

انتم الان تتابعون خبر ميسي والإصابة.. إنتر ميامي يكشف آخر التطورات من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 27 أغسطس 2025 09:26 مساءً - كشفت الإدارة الفنية لنادي إنتر ميامي الأميركي، الأربعاء، عن آخر تطورات حالة مهاجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، وإمكانية مشاركته في المباراة المقبلة.

وقال خافيير موراليس، المدرب المساعد في إدارة خافيير ماسكيرانو بنادي إنتر ميامي، في مؤتمر صحفي، الأربعاء: "ليونيل ميسي وجوردي ألبا تدربا معنا وأكملا المران، سنرى كيف يشعران اليوم ثم سنتخذ القرار بشأن المشاركة في المباراة، وعلينا الانتظار".

وأضاف المدرب المساعد:"سنرى كيف سيكون شعورهما بعد ظهر اليوم لتحديد موقفهم من المشاركة ضد أورلاندو، لقد تدربا معنا بكامل طاقتهما، ونحن سعداء بذلك حقا".

ومن المرتقب أن يخوض إنتر ميامي مباراة ضد فريق أورلاندو سيتي، في إطار كأس الدوريات، فجر الخميس، في أولى مباريات نصف النهائي.

وفي وقت سابق، تعرض ليونيل ميسي لإصابة عضلية في ساقه اليمنى في المباراة التي جمعت فريقه مع نيكاكسا المكسيكي، ضمن مباريات كأس الدوريات.

وأكد الفريق أن نجمه تعرض لإصابة عضلية بسيطة، مشيرا إلى أن فترة غياب ميسي ستعتمد على مدى استجابته.