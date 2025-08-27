نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إسرائيل تعلن إضافة مركزين لتوزيع المساعدات في قطاع غزة تمهيدًا لترحيل السكان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء، أن إسرائيل ستضيف مركزين لتوزيع المساعدات الإنسانية في جنوب قطاع غزة لاستقبال الفلسطينيين الذين تتوقع نقلهم إلى هناك عندما ينفذ الجيش خططه للسيطرة على مدينة غزة.

وذكر الجيش في بيان أن العمل سيكتمل في الأيام المقبلة، ليحل المركزان محل مركز حي تل السلطان، ليرتفع عدد مراكز التوزيع إلى 5.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم، مقتل 10 آخرين، بسبب سوء التغذية والجوع، ما يرفع عدد الوفيات بسبب المجاعة إلى 313، بينهم 119 طفلا، منذ اندلاع الحرب في غزة.

وتشكك إسرائيل في أرقام الوفيات التي تعلنها وزارة الصحة في القطاع الذي تديره حركة حماس.