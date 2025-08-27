نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمين عام الناتو: ألمانيا ستلعب دورًا رئيسيا في عسكرة أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، مارك روته، أن ألمانيا ستلعب الدور الرئيسي في عسكرة أوروبا باعتبارها أكبر اقتصاد في المنطقة.

جاءت تصريحاته خلال كلمته في حفل افتتاح مصنع شركة "راينميتال" في بلدة أونترلوس (الواقعة في ولاية ساكسونيا السفلى الاتحادية)، والذي من المقرر أن يصبح أكبر مصنع لقذائف المدفعية في أوروبا.

وأكد روته على ضرورة أن تتفوق أوروبا والولايات المتحدة على روسيا والصين في إنتاج الأسلحة، وقال مخاطبا ممثلي الصناعة العسكرية الأوروبية والسياسيين الألمان المجتمعين في حفل الافتتاح: "أنا واثق من ذلك، وإليكم السبب. هناك أموال حقيقية على الطاولة، والمزيد منها سيظهر قريبا".

وأشار أمين عام "الناتو" إلى أنه "اتفق مع قادة الناتو في قمة لاهاي على رفع الإنفاق العسكري إلى 5%. وقد أعلنت ألمانيا بالفعل عن استعدادها للاستثمار في الإنتاج العسكري ما يقرب من 153 مليار يورو للدفاع حتى عام 2029، هذا نمو مذهل في الإنفاق العسكري".

وأضاف: "ألمانيا تتخذ دور القائد [في عسكرة أوروبا]، وعليكم القيام بذلك، فأنتم أكبر اقتصاد، والباقون سيتبعون. سنستثمر أكثر بكثير، وبشكل لا يقاس، في الإنتاج العسكري عبر جميع أنحاء أوروبا، وهذا أمر ممتاز".

وشدد الأمين العام للناتو على أن أوروبا تنتج من قذائف المدفعية وحدها "ستة أضعاف ما كانت تنتجه قبل عامين"، وقال: "الآن نحن بحاجة إلى جهود مماثلة لإنتاج أسلحة أكثر تعقيدا: الدبابات، وأنظمة الدفاع الجوي، والصواريخ".

وطمأن روته رجال الأعمال بأن الطلبيات العسكرية ستزداد فقط، سواء لأوكرانيا أو للناتو. واختتم الأمين العام قائلا: "الإنتاج العسكري هو أساس النمو الصناعي. اغتنموا الفرص للقيام بالمزيد معا داخل الناتو وفي أوكرانيا".