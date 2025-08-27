مجلس الوزراء: تعاون مصري إيطالي لتطوير التعليم الفني

أحمد جودة - القاهرة - قرارات وزارية تعزز الاستثمار في التعليم والبحث العلمي والطاقة.. بروتوكولات مصرية – إيطالية وإنشاء جامعة جديدة واتفاقيات بترولية

وافق مجلس الوزراء على بروتوكولي تعاون مع المعهد التكنولوجي للصناعات الدوائية بروما وأكاديمية نوفا الإيطالية، لإنشاء مدارس تكنولوجية تطبيقية متخصصة في الصناعات الدوائية، والأسمدة، والألومنيوم.

ويستهدف هذا التعاون إعداد كوادر فنية مدربة على أعلى مستوى وفق معايير الجودة العالمية، بما يواكب احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي ويعزز مكانة مصر في الصناعات الحيوية.

اتفاقيات بترولية جديدة لدعم الاقتصاد

كما وافق المجلس على اتفاقيتين جديدتين للبحث عن البترول والغاز واستغلالهما، الأولى في منطقة غرب خير بالصحراء الشرقية، والثانية في منطقة دسوق بدلتا النيل، بالشراكة مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وعدد من الشركات العالمية.

وتمثل هذه الخطوة إضافة مهمة لمشروعات الطاقة التي تسهم في دعم الاقتصاد القومي وزيادة الإنتاج المحلي من النفط والغاز.

إنشاء جامعة "شرق العاصمة" الخاصة

ضمن التوسع في إنشاء الجامعات الأهلية والخاصة، وافق المجلس على إنشاء جامعة خاصة بمدينة المستقبل بالهايكستب تحت اسم "جامعة شرق العاصمة"، لتضم كليات متنوعة تشمل: الطب البشري، طب الفم والأسنان، الصيدلة، الهندسة، الإعلام، علوم الحاسب، الاقتصاد وإدارة الأعمال، العلاج الطبيعي، والفنون والتصميم.

وتسهم الجامعة في رفع مستوى التعليم والبحث العلمي، وإعداد جيل جديد من المتخصصين والخبراء القادرين على تلبية احتياجات المجتمع وسوق العمل المتطور.

رؤية موحدة للتنمية

تعكس هذه القرارات توجه الدولة نحو التكامل بين الاستثمار في الإنسان من خلال التعليم والبحث العلمي، والاستثمار في الموارد الطبيعية عبر مشروعات الطاقة والبترول، في إطار استراتيجية شاملة لبناء اقتصاد قوي ومستدام.