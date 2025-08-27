نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البرلمان التركي يقطع عطلته الرسمية في جلسة طارئة لمناقشة سبل وقف المجزرة في غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دعت سبعة أحزاب من أحزاب المعارضة التركية إلى عقد جلسة طارئة استثنائية للبرلمان التركي، يوم الجمعة، 29 أغسطس الساعة الثانية ظهرًا لمناقشة تطورات الأوضاع في قطاع غزة.

والأحزاب المعارضة هي حزب الشعب الجمهوري وحزب الديمقراطيون والمجموعة البرلمانية لحزب الطريق الجديد وحزب الرفاه من جديد وحزب العمال التركي وحزب الديمقراطية والمساواة والحزب الديمقراطي.

ودعت هذه الأحزاب للجلسة الاستثنائية، لمناقشة "الإجراءات اللازمة لوقف المجزرة اللا إنسانية والإبادة الجماعية في قطاع غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية".

ونشر مراد أمير، رئيس المجموعة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة التركية، منشورا على مواقع التواصل الاجتماعي، جاء فيه: "نحن، حزب الشعب الجمهوري، وحزب الديمقراطيون، والمجموعة البرلمانية لحزب الطريق الجديد، وحزب الرفاه من جديد، وحزب العمال التركي، وحزب الديمقراطية والمساواة، والحزب الديمقراطي، ندعو إلى عقد جلسة استثنائية لمجلس الأمة التركي الكبير (البرلمان التركي) يوم الجمعة 29 أغسطس الساعة الثانية ظهرا، لمناقشة الإجراءات اللازمة لوقف المجزرة اللاإنسانية في غزة وإيصال المساعدات الإنسانية".

يذكر أن البرلمان التركي في عطلة رسمية/العطلة التشريعية أو القضائية، حتى تاريخ 1 أكتوبر 2025.

ويشهد قطاع غزة أزمة غذائية متفاقمة نتيجة الحصار المستمر والنزاعات المسلحة، ما أدى إلى شح الموارد الأساسية وارتفاع معدلات سوء التغذية بين الأطفال والبالغين على حد سواء.