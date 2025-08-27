نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقابات العمال الأمريكية تستعد للاحتجاج ضد سياسات ترامب في عيد العمال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد نقابات العمال والحركات الاجتماعية الأمريكية لمئات الفعاليات في عيد العمال في الأول من سبتمبر، احتجاجا على "استيلاء المليارديرات على السلطة" خلال إدارة الرئيس دونالد ترامب.

وبحسب البيانات المنشورة، تم تنظيم المظاهرات من قبل شبكة "ماي داي سترونغ" (May Day Strong) تحت شعار "عمال وليس مليارديرات"، وسوف تجري في أكثر من 700 مدينة ومجتمع محلي، بما في ذلك الأراضي التابعة لما وراء البحار.

وانضم إلى الحركة العشرات من المنظمات، بما في ذلك اتحاد النقابات العمالية الأمريكي الاتحاد الأمريكي للعمل – مؤتمر المنظمات الصناعية (AFL-CIO)، الذي يمثل مصالح نحو 15 مليون عامل، كما أوضحت مجلة "نايم".

ووفقا للمجلة، ستركز المظاهرات في نيوجيرسي، على حماية المدارس العامة والرعاية الصحية، وفي عدد من الولايات ستجري تحت شعارات "ضد النفوذ الشركاتي" و"من أجل الرفاه المشترك".

بالتزامن مع ذلك، تطلق حركة "مسيرة النساء" سلسلة من الفعاليات تحت اسم "سبتمبر التضامني"، والتي ستبدأ في عيد العمال وتستمر مع احتجاجات مقررة في العشرين من سبتمبر المقبل، تحت شعار "اجعلوا المليارديرات يدفعون".