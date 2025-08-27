العالم اليوم - حادث إطلاق نار يهز ولاية مينيسوتا.. وترامب يعلق

انتم الان تتابعون خبر حادث إطلاق نار يهز ولاية مينيسوتا.. وترامب يعلق من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 27 أغسطس 2025 06:24 مساءً - هرعت الشرطة الأميركية، الأربعاء، إلى موقع إطلاق نار في مدرسة كاثوليكية في مدينة مينيابوليس بوسط غرب الولايات المتحدة، حسبما أعلن حاكم ولاية مينيسوتا.

وكتب الحاكم تيم والتز على منصة إكس: "أُبلغت عن إطلاق نار في مدرسة أنانسييشن (البشارة) الكاثوليكية وسنستمر في تحديث المعلومات مع ورودها".

وتأتي الحادثة بعد سلسلة من التقارير الكاذبة عن وجود مطلقي نار في حرم كليات أميركية في مختلف أنحاء الولايات المتحدة مع عودة التلاميذ من عطلتهم الصيفية.

وقال والتز: "أصلي من أجل أولادنا ومعلمينا الذين شهد أسبوعهم الأول في المدرسة هذا العنف المروع" بدون أن يقدم تفاصيل بشأن ضحايا محتملين.

تعليق ترامب

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب: "تلقيت إحاطة كاملة بشأن حادثة إطلاق النار المأساوية في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا".

وأضاف: "البيت الأبيض سيواصل متابعة الوضع المروّع شأن حادثة إطلاق النار في مدينة مينيابوليس".