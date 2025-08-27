الاحتلال يواصل عدوانه على مدينة طولكرم

الاحتلال يواصل عدوانه على مدينة طولكرمتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على مدينة "طولكرم" ومخيمها لليوم الـ213 تواليا، ولليوم 201 على مخيم "نور شمس"، وسط تعزيزات عسكرية وتصعيد متواصل.

وأفادت مصادر محلية بأن المدينة وأحياءها وضواحيها، خاصة ذنابة واكتابا وشويكة، شهدت اليوم اقتحامات وتحركات مكثفة لآليات الاحتلال وفرق المشاة التي تجوب الشوارع الرئيسية، وتعترض عمدا تحرك المركبات والمواطنين عبر إقامة الحواجز الطيارة، مع تفتيش وتدقيق في الهويات.

وأشارت إلى مداهمة قوات الاحتلال عددا من المنازل في حي المهداوي في ضاحية شويكة شمالي المدينة، واحتجزت مواطنة بعد اقتحام منزلها لبعض الوقت ثم اقتادتها معها وأخضعتها للتحقيق الميداني قبل الإفراج عنها لاحقا، كما دفعت بتعزيزات عسكرية من الآليات وفرق المشاة إلى وسط "طولكرم"، وتحديدا في محيط مستشفى الشهيد "ثابت ثابت" الحكومي، ونصبت حاجزا على عرض الشارع، ومنعت حركة مرور المركبات وأعاقت تنقل المواطنين.

وكان مخيما "طولكرم" و"نور شمس" قد تعرضا لعمليات هدم واسعة النطاق خلال الشهرين الماضيين لعدد كبير من المباني السكنية ضمن مخطط الاحتلال لهدم المئات من المنازل التي طرد أصحابها منها قسرا، وجرى تحويلها إلى ركام مع عمليات إحراق منازل أخرى.

وقد وصل عدد المباني التي هدمت بالكامل خلال العدوان المتواصل إلى 1000 وحدة سكنية، وآلاف أخرى هدمت بشكل جزئي، فضلا عن الدمار والتخريب الشاملين للمنازل المتبقية في ظل غياب أي مظهر من مظاهر الحياة الطبيعية في المخيمين.

يشار إلى أن العدوان المتواصل على المدينة ومخيميها أدى إلى استشهاد 14 فلسطينيا، بينهم طفل وامرأتان، إضافة إلى عشرات الإصابات والاعتقالات وتدمير واسع طال البنية التحتية والمنازل والمحلات التجارية والمركبات، وتهجير قسري لأكثر من 5 آلاف عائلة تضم أكثر من 25 ألف شخص.