عدوان إسرائيلي متواصل على غزة .. وتقارير تكشف أن 83% من الضحايا مدنيون

القدس المحتلة ـ «الوطن »ـ وكالات:

واصل الاحتلال الاسرائيلي عدوانه على مختلف مناطق قطاع غزة مخلفا أعداداً كبيرة من الشهداء والجرحى فيما تكشف تقارير أن 83% من الضحايا مدنيون في دحض لمزاعم الاحتلال حول استهدافه مقاومين. وحسب مصادر طبية فقد ارتقى اكثر من ٩٢ شهيدا منذ فجر الأمس في قطاع غزة ـ وحتى إعداد الخبر ـ بينهم ستة من الصحفيين. واستشهد سبعة ووقعت إصابات جراء قصف طائرات الاحتلال منزلاً لعائلة الدهشان في شارع الثلاثيني بحي الصبرة جنوب مدينة غزة. كما ارتقى شهيد وووقعت إصابات جراء قصف طائرات الاحتلال المروحية شقة سكنية محيط مفترق الغفري بشارع الجلاء في مدينة غزة.فيما استشهد طفل وإصابات جراء قصف الاحتلال شقة سكنية لعائلة زقوت في منطقة الصفطاوي شمال مدينة غزة.

وجدد جيش الاحتلال عمليات النسف للمنازل في بلدة جباليا النزلة شمالي القطاع. واعلن مشفى حمد انه استقبل الاثنين اربعة شهداء و ٨٢ مصابًا من طالبي المساعدات شمالي قطاع غزة وتم تحويلهم إلى مستشفى الشفاء.وارتقى شهيدان (رجل وزوجته) وإصابة جراء استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية خيمة تؤوي نازحين من عائلة الداية بمنطقة السوارحة غربي مخيم النصيرات وهما ابو سليم الداية وزوجته. كما ارتقى شهيد ومصابون وعدد من المفقودين تحت الأنقاض بينهم أطفال جراء استهداف الاحتلال منزلا لعائلة أبو زبيدة ببلوك 7 في مخيم البريج. إلى ذلك وعبر تحقيق استقصائي مشترك، كشفت مؤسسات إعلامية زيف ادعاءات قوات الاحتلال الإسرائيلي حول عدد الشهداء المقاومين من بين شهداء الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل في قطاع غزة الذين تجاوز عددهم 62 ألفًا. ورغم أن النقاش حول نسب المدنيين والمقاتلين بين ضحايا الإبادة يثير إشكالية سياسية وأخلاقية عميقة؛ إذ مجرد اعتماد هذا التصنيف يوحي بوجود شرعية مشروطة للقتل: كأن استهداف المقاتلين” يُعد أمرًا مقبولًا أو قانونيًا، بينما المشكلة تقتصر فقط على أعداد المدنيين. هذه المقاربة تتجاهل جوهر الحقيقة، وهو أن العدوان ذاته غير مشروع، وأن الاحتلال لا يملك أي حق في تقرير من يجوز قتله ومن لا يجوز. ومع ذلك يبقى كشف التضليل الإسرائيلي ونسف السردية الإسرائيلية التي تحاول صناعة بطولات وهمية على دماء المدنيين الفلسطينيين من الشيوخ والأطفال والنساء مسألة مهمة تستحق التركيز عليها.