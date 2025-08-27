نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 31 شهيدًا في غزة جرّاء التجويع والقصف الإسرائيلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، تسجيل 10 حالات وفاة جديدة، من بينهم طفلان بسبب المجاعة وسوء التغذية في القطاع، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان، "يرتفع بذلك عدد ضحايا المجاعة إلى 313 شهيدًا، من بينهم 119 طفلًا".

وكانت الوزارة أكدت، أن الأزمة الإنسانية في قطاع غزة مستمرة بالتفاقم في ظل الحصار ونقص الإمدادات الغذائية والطبية، مجددة دعوتها للمجتمع الدولي ومؤسسات الإغاثة للتدخل الفوري والعاجل.

وفي نفس السياق، قتل 21 فلسطينيًا وأصيب آخرون، منذ فجر اليوم الأربعاء، في غارات إسرائيلية متواصلة على قطاع غزة.

وأفادت وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) بـ "استشهاد 4 مواطنين وإصابة آخرين، من منتظري المساعدات بنيران قوات الاحتلال قرب مركز الطينة جنوب غربي مدينة خان يونس جنوبي القطاع".

وقالت، إن "مواطنين اثنين قتلا في قصف مدفعي إسرائيلي استهدف منزلًا قرب مسجد الهجاني بحي الدرج وسط مدينة غزة"، مشيرة إلى "مقتل امرأة وطفلة، جراء قصف من مسيرة إسرائيلية على خيام نازحين قرب أبراج طيبة غربي مدينة خان يونس جنوبي القطاع".

بدوره، أفاد مجمع ناصر الطبي بـ "مقتل 3 مواطنين في قصف مسيرة خيمة نازحين بمنطقة أصداء شمال غربي مدينة خان يونس".