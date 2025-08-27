العالم اليوم - أبل تحدد موعد إطلاق "آيفون 17"

انتم الان تتابعون خبر أبل تحدد موعد إطلاق "آيفون 17" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 27 أغسطس 2025 04:28 مساءً - أعلنت شركة "أبل"، الثلاثاء، أنها ستطلق سلسلة هواتفها وإصداراتها الجديدة في حدث خاص، يوم 9 سبتمبر المقبل.

وأوضحت الشركة، أنها ستقيم حدثا افتراضيا يبث، يوم الثلاثاء، 9 سبتمبر، للإعلان عن سلسلة هواتفها "آيفون 17" والعديد من الأجهزة الأخرى، إضافة إلى منتجات جديدة.

وأرفقت "أبل" إعلانها بشعار "awe dropping"، وأظهرت نسخة من شعارها كما لو أنها التقطت بكاميرا حرارية.

ولم يقدم الإعلان أي دلالات واضحة بشأن الأجهزة الجديدة التي سيعلن عليها في هذا الحدث.

ووفقا للتقارير، يتوقع أن تطلق "أبل" مجموعة جديدة من هواتف آيفون بتصميم محدث، وأبرزها هاتف "آيفون 17 آير"، بحسب ما ذكرته صحيفة "إنديبندنت".

كما يرجح أن تكشف الشركة عن خطط لتطوير تصميمات هواتفها لتشمل أجهزة قابلة للطي، إلى جانب تغييرات في أشكال أجهزتها الأخرى خلال السنوات المقبلة.

بالإضافة إلى الأجهزة الجديدة، من المتوقع أن تقدم "أبل" نسخة محسّنة من واجهة “Liquid Glass” التي كشفت عنها في يونيو، والتي تمنح جميع أجهزتها من "آيفون" إلى "ماك" مظهرا نصف شفاف، ويعتقد البعض أن هذا التصميم قد يعكس شكل الأجهزة الجديدة التي ستشهد تغييرات جذرية.

واعتمدت أبل نهجا جديدا في تقديم منتجاتها خلال الأعوام الأخيرة، إذ تقيم فعاليات افتراضية للكشف عنها، مع حضور محدود لبعض الصحفيين في مقر الشركة.