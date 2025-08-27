العالم اليوم - الكرملين يستبعد عقد لقاء قريب بين بوتين وزيلينسكي

انتم الان تتابعون خبر الكرملين يستبعد عقد لقاء قريب بين بوتين وزيلينسكي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 27 أغسطس 2025 03:24 مساءً - أكد الكرملين، الأربعاء، أن أي لقاء بين الرئيسين الروسي والأوكراني يتطلب "تحضيرا جيدا"، ما يقلّص احتمالات انعقاد اجتماع بين فلاديمير بوتين وفولوديمير زيلينسكي في أي وقت قريب.

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف لوسائل إعلام بينها فرانس برس، في اتصال مقتضب إن "أي تواصل عالي المستوى أو على أعلى مستوى يجب أن يتم التحضير له جيدا ليكون فعالا".

وأضاف أن كبار المفاوضين الروس والأوكرانيين "على اتصال"، لكن لم يتم بعد تحديد موعد لإجراء مفاوضات.

وتابع: "الضمانات الأمنية هي أحد أهم المواضيع في البحث عن تسوية في أوكرانيا، وهي مدرجة على جدول الأعمال".

وأوضح: "روسيا تُصر على حلّ النزاع في أوكرانيا بالوسائل السياسية والدبلوماسية وعلى أوكرانيا التعامل بالمثل".

كما أشار إلى أن "العمل بين روسيا والولايات المتحدة بشأن المسألة الأوكرانية ينبغي أن يكون بشكل غير علني لتحقيق نتائج".

من جهة أخرى، قال بيسكوف لدى سؤاله عن وجهة نظر موسكو في ما يتعلق بنشر قوة أوروبية لحفظ السلام في إطار أي اتفاق لإنهاء النزاع، "ننظر إلى هذا النوع من النقاشات بسلبية".

وأبرز الكرملين أن "بوتين يتبنى موقفا مسؤولا، ولذلك فإن القوات المسلحة الروسية لا تضرب سوى أهدافا عسكرية وشبه عسكرية".