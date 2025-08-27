نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخارجية الإيراني: مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية دخلوا إيران بموافقة المجلس الأعلى للأمن القومي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية دخلوا إيران بموافقة المجلس الأعلى للأمن القومي.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه استهدف قاعدتين جويتين في غرب إيران، ما أدى إلى تدمير إحداهما.

وأفاد الجيش في بيان "في وقت سابق، ضرب الجيش الإسرائيلي قاعدتين تابعتين لسلاح الجو الإيراني في همدان وتبريز في غرب إيران، وقد تم تدمير قاعدة تبريز نتيجة للضربة".

وبعدما استهدفت إسرائيل مواقع عسكرية ونووية في جميع أنحاء إيران، أطلقت طهران مسيّرات تلاها وابل من الصواريخ.

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية إصابة 63 شخصا من جراء الضربات الصاروخية الإيرانية.