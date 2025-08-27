العالم اليوم - قوات إسرائيلية تتوغل جنوبي القنيطرة.. وتنسحب بعد ساعة

انتم الان تتابعون خبر قوات إسرائيلية تتوغل جنوبي القنيطرة.. وتنسحب بعد ساعة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 27 أغسطس 2025 01:19 مساءً - شهد ريف القنيطرة الجنوبي، الأربعاء، تحركا عسكريا جديدا للقوات الإسرائيلية باتجاه قرية الدواية الصغيرة.

ووفقاً لمعلومات المرصد السوري لحقوق الإنسان، تقدمت قوات مشاة إلى بعض المزارع المحيطة بالقرية من الجهة الغربية دون الاستعانة بالآليات العسكرية، قبل أن تنسحب بعد حوالي ساعة من التوغّل.

التحرك يأتي في سياق استمرار النشاطات العسكرية الإسرائيلية المتكررة في المنطقة، ما يزيد من المخاوف بين الأهالي ويجعل التوتر على طول الحدود الجنوبية لسوريا يتصاعد.

ويشار إلى أن قوات إسرائيلية، وزعت الثلاثاء، مساعدات غذائية في بلدتي بريقة وبير عجم، إلا أن الأهالي رفضوها وأقدموا على إحراقها تعبيرا عن رفضهم لأي محاولات للتقارب عبر المساعدات.

بالتزامن، توغلت دورية إسرائيلية ترافقها آليات عسكرية باتجاه قرية كودنة ومزرعة رسم سند في ريف القنيطرة، ما أثار قلق السكان من خطوات تصعيدية محتملة على خطوط التماس في الجولان السوري المحتل.

وقتل 7 سوريين من بينهم 6 جنود في الجيش، الثلاثاء، بقصف إسرائيلي استهدف موقعين أحدهما قرب دمشق والثاني في جنوب البلاد، حسبما أعلنت مصادر رسمية في دمشق التي نددت بـ"خرق فاضح" للقانون الدولي.

وقال مسؤول في وزارة الدفاع السورية لـ"فرانس برس"، إن "مسيّرة إسرائيلية استهدفت أحد المساكن العسكرية التابعة للفرقة 44 في منطقة الحرجلي بناحية الكسوة بريف دمشق الغربي، مما أدى لسقوط 3 ضحايا من عناصر الفرقة".

ولاحقا أعلنت قناة الإخبارية السورية أن عدد القتلى الجنود بلغ 6.

وأتت هذه الغارة بعيد ساعات على إعلان وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا) عن "مقتل شاب من جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلا في قرية طرنجة بريف القنيطرة الشمالي".

ومنذ إطاحة حكم بشار الأسد في الثامن من ديسمبر 2024، شنت إسرائيل مئات الضربات على مواقع عسكرية في سوريا، مبررة ذلك برغبتها في الحؤول دون وقوع الترسانة العسكرية في أيدي السلطات الجديدة.

كما توغل الجيش الإسرائيلي داخل المنطقة العازلة المنزوعة السلاح في الجولان، الواقعة على أطراف الجزء الذي تحتله إسرائيل من الهضبة السورية.