العالم اليوم - بالفيديو.. واشنطن "ثكنة عسكرية" بعد قرار ترامب

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 27 أغسطس 2025 12:24 مساءً - بدأ أكثر من 2200 جندي من الحرس الوطني في العاصمة الأميركية واشنطن بحمل أسلحتهم خلال دورياتهم، في خطوة ضمن حملة إدارة ترامب للحد من الجريمة والتشرد.

وظهر مجموعة من جنود الحرس الوطني يتجولون داخل محطة ميترو في واشنطن.

وكان وزير الدفاع، بيت هيغسث، قد صادق يوم الجمعة على تسليح الجنود المنتشرين في واشنطن، على أن يبدأ تنفيذ القرار مساء الأحد.

وقال مسؤول في وزارة الدفاع إن الغالبية العظمى من الجنود يحملون مسدسات M17، في حين أن عدداً أقل يحمل بنادق M4، مشيرًا إلى أن استخدام السلاح يقتصر على حالات الدفاع عن النفس أو "كخيار أخير" في حال وجود "خطر وشيك بالموت أو الإصابة الجسيمة"، وفقًا للقوة الاتحادية المشرفة على العملية.

وأوضح متحدث باسم القوة أن الجنود المشاركين في مهام الحماية والأمن سيكونون مسلحين، في حين أن أولئك المكلّفين بمهام "تجميلية" تشمل إصلاح المجتمع وإعادة تأهيل المناطق، فلن يكونوا مسلحين على الأرجح.

وأضافت القوة أنها تدرس طلبًا من شرطة العاصمة لزيادة عدد عناصر الحرس في مواقع محددة من محطات المترو، تزامنًا مع بداية العام الدراسي الجديد.

وتعهّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، طلب عقوبة الإعدام لكل من يرتكب جريمة قتل في واشنطن، على الرّغم من أنّ هذه العقوبة ألغيت في العاصمة منذ 1981.

وقال الرئيس خلال اجتماع لمجلس الوزراء في البيت الأبيض إنّه "إذا قتل أيّ شخص شخصا آخر في العاصمة واشنطن فسنطلب عقوبة الإعدام. هذا رادع قوي".

وبمقدور إدارة ترامب أن تطلب إنزال هذه العقوبة في قضايا القتل التي تنظر فيها محاكم فدرالية وليس محاكم على المستوى المحلّي، لكنّ الرئيس الجمهوري الذي يُعتبر من أشدّ المؤيّدين لعقوبة الإعدام، قد يسعى إلى تعديل التشريع الساري في العاصمة.

وواشنطن التي تُعتبر تقليديا معقلا للديموقراطيين لا تنتمي إلى أيّ ولاية وهي تتمتّع بوضع خاص، إذ يحقّ للكونغرس الفدرالي الإشراف على شؤون المدينة.