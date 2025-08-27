نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كوريا الشمالية: لن نتخلى أبدًا عن الأسلحة النووية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، صباح اليوم الأربعاء، أن موقف بيونج يانج ثابت وواضح، مشددة على أنها "لن تتخلى أبدًا عن الأسلحة النووية"، وذلك وفق ما نقلته قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

انتقاد كوريا الجنوبية

وأضافت الوكالة أن الزعيم الكوري الجنوبي لي جيه ميونج يواصل التمسك بما وصفته بـ "وهم نزع السلاح النووي"، مؤكدة أن هذه الرؤية غير واقعية، ولا تفيد كوريا الجنوبية ولا أي طرف آخر.

خلفية التصعيد

تأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه شبه الجزيرة الكورية توترًا متزايدًا، في ظل المناورات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، والتي تعتبرها بيونج يانج تهديدًا مباشرًا لأمنها القومي.