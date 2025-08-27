نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي: نصف الجنود المصابين يعانون من صعوبات نفسية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025، أن 50% من الجنود المصابين منذ السابع من أكتوبر يعانون من صعوبات واضطرابات نفسية نتيجة الحرب المستمرة على غزة.

احتجاجات للمطالبة بالعلاج والمساواة

وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن عشرات الجنود المصابين نفسيًا نظموا تظاهرة أمام وزارة الدفاع، مطالبين بالمساواة في الخدمات الصحية والعلاج النفسي.

80 ألف مصاب قيد العلاج

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن قسم إعادة التأهيل بوزارة الدفاع الإسرائيلية، أن نحو 80 ألف مصاب من الجيش الإسرائيلي يتلقون العلاج حاليًا، بينهم 26 ألفًا يعانون اضطرابات نفسية حادة.

أزمة انتحار بين الجنود الإسرائيليين

وأوضح القسم أن ارتفاع أعداد المصابين النفسيين والانتحار بات تحديًا خطيرًا أمام المؤسسة العسكرية. ووفق تحقيقات جيش الاحتلال، فقد انتحر 16 جنديًا منذ بداية العام لأسباب مرتبطة بالظروف القتالية في غزة.

وتبين التحقيقات أن حالات الانتحار تعود إلى المشاهد الدموية، فقدان الأصدقاء، وعدم القدرة على استيعاب أحداث الحرب. ويقوم الجيش بالتحقيق في كل حالة، من خلال مراجعة الرسائل والمحادثات التي تركها الجنود قبل وفاتهم.