نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم نابلس وتفرض حصارًا على بلدتها القديمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025، مدينة نابلس بعشرات الآليات العسكرية، حيث تمركزت وسط المدينة، وفرضت حصارًا مشددًا على البلدة القديمة، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

مداهمات وإخلاء منازل المواطنين

وأفادت مصادر محلية وأمنية فلسطينية، أن قوات الاحتلال داهمت منازل المواطنين داخل البلدة القديمة، وأجبرت عدة عائلات على إخلاء منازلها في حي القصبة، بعد أن أبلغتهم بضرورة العودة عصر اليوم. كما اقتحمت محالًا تجارية في منطقة رأس العين.

انتشار القناصة في شوارع نابلس

وأكدت المصادر أن قوات الاحتلال انتشرت في أحياء عدة من المدينة، ونشرت القناصة في شارع سفيان وميدان الشهداء وسط نابلس، ما زاد من حدة التوتر في المنطقة.

اعتقالات في بيت لحم

وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال خمسة فلسطينيين من محافظة بيت لحم، وهم:

ثابت أشرف العمور (21 عامًا)

سفيان عودة العمور (32 عامًا)

أحمد يوسف العمور (22 عامًا)

محيي أحمد العمور، من بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم

خليل عبد الرحمن أبو سرور (32 عامًا) من مخيم عايدة شمال المحافظة

وذلك بعد مداهمة منازل ذويهم وتفتيشها بدقة.