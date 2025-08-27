نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إسرائيل تعترض صاروخًا باليستيًا أُطلق من اليمن باتجاه القدس والضفة الغربية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن ناطق عسكري إسرائيلي صباح اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025، أن منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية تمكنت من اعتراض صاروخ باليستي تم إطلاقه من اتجاه اليمن نحو مدينة القدس والضفة الغربية.

صافرات الإنذار تدوي في عدة مناطق

وأفاد سكان محليون بأن صافرات الإنذار انطلقت في الساعات الأولى من صباح اليوم، بعد رصد الصاروخ، قبل أن تنجح الدفاعات الجوية في اعتراضه بنجاح.

الجيش الإسرائيلي ينفي وقوع خسائر

من جانبها، أوضحت قيادة الجبهة الداخلية في الجيش الإسرائيلي، أنه لم يتم تسجيل أي خسائر بشرية أو مادية جراء الحادث، مؤكدة أن الأوضاع تحت السيطرة.