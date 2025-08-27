نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إسرائيليون يغلقون الطرق السريعة في تل أبيب للمطالبة بإنهاء الحرب على غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت مدينة تل أبيب، اليوم الثلاثاء 26 أغسطس 2025، احتجاجات واسعة، حيث أقدم متظاهرون إسرائيليون على إغلاق الطرق السريعة، بما في ذلك الطريق السريع (1) والطريق السريع (6)، في جميع الاتجاهات، اعتراضًا على استمرار الحرب ضد قطاع غزة.

مطالب بإنهاء الحرب وصفقة تبادل

طالب المحتجون الحكومة الإسرائيلية بضرورة التوصل إلى صفقة تبادل مع الفصائل الفلسطينية، للإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين في غزة منذ أكتوبر 2023، معتبرين أن استمرار العمليات العسكرية يعرّض حياة المحتجزين للخطر ويطيل أمد الأزمة.

صفقة محتملة تشمل الأسرى ووقف الحرب

وكشفت صحيفة يسرائيل هيوم، نقلًا عن مصدر إسرائيلي، أن تل أبيب تبدي استعدادًا لبحث صفقة شاملة تتضمن إعادة جميع الأسرى وإنهاء الحرب على قطاع غزة.

دور أمريكي في المفاوضات

وأشار المصدر إلى أن وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر يقود مقترحًا لصفقة كاملة تحمل أبعادًا سياسية لإنهاء الحرب، وتشمل أيضًا مفاوضات بشأن غزة ولبنان وسوريا، وذلك بدعم مباشر من الإدارة الأمريكية.