العالم اليوم - "هيوماين" السعودية تطلق تطبيقا للذكاء الاصطناعي بالعربية

انتم الان تتابعون خبر "هيوماين" السعودية تطلق تطبيقا للذكاء الاصطناعي بالعربية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 27 أغسطس 2025 09:24 صباحاً - أعلنت شركة هيوماين التابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي - التي تعمل على بناء قدرات متكاملة في مجال الذكاء الاصطناعي، في الوقت الراهن- عن إطلاق تطبيق "هيوماين تشات"، وهو تطبيق محادثة تفاعلي باللغة العربية من الجيل التالي، مدعوم بنموذج "علّام 34B"، وهو النموذج اللغوي العربي الرائد لشركة هيوماين.

ويتوفر تطبيق "هيوماين تشات" على الويب وأنظمة وآي أو إس (iOS) وأندرويد، وسيُطرح أولًا في المملكة العربية السعودية، ثم التوسع في منطقة الشرق الأوسط وجميع أنحاء العالم، ويمثل تطبيق "هيوماين تشات"، المُصمم في المملكة خصيصًا للمتحدثين باللغة العربية، خطوة مهمة نحو بناء تقنية ذكاء اصطناعي محلية تراعي العمق الثقافي، وتضمن التكافؤ اللغوي، وتعزز التنافسية عالميًّا.

ويستهدف تطبيق "هيوماين تشات" خدمة أكثر من 400 مليون متحدث باللغة العربية وملياري مسلم حول العالم، الذين لم تُلبى احتياجاتهم على نحو كافٍ من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدية لأول مرة، أصبح بإمكان الأفراد أن يبتكروا ويتعلموا ويتواصلوا باستخدام لغتهم وثقافتهم ووفقًا لبيئتهم الخاصة، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

ويستخدم التطبيق نموذج "علّام 34B" لسد فجوة تاريخية في الشمول الرقمي وتعزيز التكافؤ اللغوي، حيث يقدم تطبيق "هيوماين تشات" ردودًا تراعي النواحي الثقافية وتستند إلى لغتنا وقيمنا وتراثنا وتاريخنا.

وتشمل المزايا التي تستهدف الاستخدامات الفعلية ما يلي: بحث فوري على الإنترنت للحصول على أحدث المعلومات والإدخال الصوتي باللغة العربية مع دعم لهجات متنوعة، والتحويل السلس بين اللغتين العربية والإنجليزية في المحادثة الواحدة، ومشاركة المحادثات مما يسهل التعاون والاستفادة منها مرة أخرى، ويلتزم التطبيق بشكل كامل ببنود نظام حماية البيانات الشخصية السعودي، إذ تتم استضافته بالكامل على البنية التحتية لشركة هيوماين داخل المملكة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة هيوماين طارق أمين: "إن إطلاق التطبيق يمثل فخرًا للمملكة وإنجازًا تاريخيًّا في السعي لبناء تقنيات ذكاء اصطناعي محلية تجمع بين التقدم التقني والأصالة الثقافية، ونثبت أن التقنيات القادرة على المنافسة عالميًّا يمكن أن تنبع من لغتنا، وبنيتنا التحتية، وقيمنا، إذ تُطور هذه التقنيات في المملكة بأيدٍ وكفاءات سعودية، وهذه ليست المحطة الأخيرة بل هي مجرد بداية لمسيرة تهدف إلى خدمة المملكة والعالم العربي ثم العالم بأسره.

ويعتمد نموذج "علّام 34B" التابع لشركة هيوماين على النماذج السابقة التي طورها المركز الوطني للذكاء الاصطناعي، في إطار الاختصاص الوطني للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا).

ويُعد "علّام 34B" وهو أحدث وأقوى نموذج لديها، الأفضل عالميًا بين النماذج اللغوية العربية الكبيرة المطورة في العالم العربي؛ وقد أُكد هذا الإنجاز على نحو مستقل من قبل شركة Cohere عبر اختبار الفهم اللغوي المتعدد المهام (MMLU)، ومن المتوقع أن يستمر النموذج في التطور والتحسن من خلال تفاعل المستخدمين بعد إطلاقه.

وصُمم النموذج ليكون باللغة العربية في الأساس، ولكنه يعمل بشكل ممتاز باللغتين العربية والإنجليزية، وقد دُرب باستخدام إحدى أكبر مجموعات البيانات العربية في التاريخ، وجرى تحسينه وتطويره بمساهمة أكثر من 600 خبير و250 مقيّمًا، والنتيجة هي إتقان غير مسبوق للغة العربية ووعي عميق بالثقافة الإسلامية والشرق أوسطية والفروق الدقيقة فيهما.

ويُجسد الفريق الذي يقف وراء نموذج علّام وتطبيق "هيوماين تشات" الجيل الجديد من قادة الذكاء الاصطناعي في المملكة العربية السعودية، وشارك في بناء هذا النموذج أكثر من 120 متخصصًا في مجال الذكاء الاصطناعي، من بينهم 35 شخصًا يحملون شهادة الدكتوراه، مع نسبة متساوية بين الجنسين وقد طُور بالكامل في المملكة بأيد وكفاءات سعودية بمشاركة نخبة من الخبراء العالميين.

وأكدت تقنية "علّام 34B" أن السعودية قادرة على تشكيل مستقبل الذكاء الاصطناعي بأسلوبها الخاص وذلك من خلال بناء كفاءات وطنية وملكية فكرية وبنية تحتية محلية في خدمة العالم، كما هو الحال مع أي نموذج لغوي كبير، كلما زاد عدد المستخدمين، زادت قدراته وتحسن أداؤه بشكل ملحوظ.