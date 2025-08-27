العالم اليوم - بعد قصف صنعاء.. إسرائيل تعترض صاروخا أطلق من اليمن

انتم الان تتابعون خبر بعد قصف صنعاء.. إسرائيل تعترض صاروخا أطلق من اليمن من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 27 أغسطس 2025 08:20 صباحاً - أعلن الجيش الإسرائيلي أنّه اعترض فجر الأربعاء صاروخا أُطلق من اليمن، البلد الذي يشنّ منه المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران هجمات صاروخية على الدولة العبرية إسنادا لحركة حماس في قطاع غزة.

ويأتي هذا الاعتراض بعد 3 أيام من قصف الجيش الإسرائيلي أهدافا للحوثيين في العاصمة اليمنية صنعاء.

وقال الجيش في بيان إنّه "إثر انطلاق صفّارات الإنذار في عدد من مناطق إسرائيل، اعترض سلاح الجو الإسرائيلي صاروخا أطلق من اليمن".

ومنذ بدء الحرب في قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023 إثر هجوم غير مسبوق شنّته حركة حماس على جنوب إسرائيل، يطلق المتمردون الحوثيون باستمرار صواريخ بالستية وطائرات مسيّرة باتجاه الدولة العبرية، يتمّ اعتراض معظمها.

كما يشنّ الحوثيون هجمات في البحر الأحمر على سفن تجارية يتّهمونها بالارتباط بإسرائيل.

ويقول الحوثيون إنّ هجماتهم تصبّ في إطار إسنادهم للفلسطينيين في غزة.

وتردّ إسرائيل على هذه الهجمات بضرب مواقع تخضع لسيطرة الحوثيين في اليمن.

والأحد، أعلن الجيش الإسرائيلي أنّه استهدف مواقع "عسكرية" تابعة للحوثيين في صنعاء، من بينها أهداف تقع قرب القصر الرئاسي ومحطات للطاقة ومنشأة لتخزين الوقود، وذلك "ردّا على الهجمات المتكررة التي شنّها الحوثيين.

وبحسب الحوثيين فقد أسفرت هذه الغارات عن سقوط 10 قتلى.